Unesp divulga lista de aprovados na segunda fase do vestibular 2021

Vestibular da Unesp: estudantes devem acessar a lista de aprovados no site da Vunesp - (Foto: Divulgação)

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) deve divulgar às 10 horas da manhã desta quinta-feira (27) a lista dos aprovados da 2ª fase do vestibular 2021 no site da Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista). Foram mais de 35 mil inscritos que concorrem a 7.630 vagas.

Os aprovados poderão realizar o pedido de matricula para a 1ª chamada a partir desta sexta-feira (28) até às 18 horas do sábado (29) exclusivamente pelo site da Vunesp.

A segunda etapa do vestibular da Unesp foi composta por uma redação com 20 questões objetivas de linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática. Na fase anterior, a Unesp dividiu os candidatos em dois dias de provas para diminuir a aglomeração nos locais de exame. A etapa foi aplicada em janeiro e contou com 90 questões objetivas.