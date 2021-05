WhatsApp: saiba como acelerar as mensagens de áudio

O WhatsApp liberou nesta semana um recurso que permite ao usuário aumentar a velocidade de reprodução das mensagens de áudio recebidas pelo aplicativo.

As mensagens agora podem ser aceleradas 1,5 ou 2,0 vezes, tornando assim mais fácil de acompanhar aqueles assuntos mais longos com quem prefere não digitar.

Para usar a nova função, abra a conversa e aperte o play no áudio recebido. Assim que a reprodução começar, aparecerá a marcação de "1x" no lugar da foto do contato, essa é a indicação de que a velocidade está normal.

whatsapp - (Foto: Reprodução)

Toque sobre o "1x" para acelerar a reprodução para 1,5 vez e toque novamente para 2 vezes. Assim, uma mensagem de 20 segundo pode ser ouvida em 14 segundos ou em 10 segundos, dependendo da necessidade de cada um.

Todas as mensagens daquele contato enviadas na sequência ficarão com mesma velocidade automaticamente. Ou seja, não é necessário fazer o passo a passo de novo caso a história seja muito longa.

whatsapp - (Foto: Reprodução)

A novidade está disponível tanto para usuários de smatphones com sistema operacional Android quanto para iPhones, mas é necessário ter a versão mais recente do app instalada. Quem acessa as conversas pelo WhatsApp Web também já pode usar a função.