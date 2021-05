Post com dasabafo de professor viraliza: 'me senti um lixo'

Dennis Almeida desabafou no Twitter - (Foto: Reprodução)

O post de um professor de história e literatura da rede particular de São Paulo viralizou nas redes sociais. No Twitter, ele fez um desabafo dizendo que se sentia um "lixo". A publicação teve mais de 55 mil curtidas e muitos comentários.

Dennis Almeida preparou uma aula para os estudantes do ensino médio, mas ninguém compareceu no presencial nem no online. Diante da situação, o professor decidiu dar a aula da mesma forma e deixou gravada para que os seus alunos pudessem acompanhar depois.

Mas deixou escreveu um post de desabafo: "Me senti um lixo. Não pelo abandono, mas por ter sido fácil demais fazer isso".

Nos comentários, vários professores se solidarizam e relataram passar por situações parecidas: "Ocorreu o mesmo comigo esta semana. Mas dei uma fiz questão de dar uma aula tão boa, mas tão boa que, quem não viu, perdeu a chance, A CHANCE de ter visto um grande cara passando um grande conteúdo." Outro escreveu: "Não vou me acostumar com isso, depois de mais de 01 ano, eu fico destruído com a pouca participação".