PF cumpre oito mandados em operação contra corrupção no DF

Uma operação da (PF) Polícia Federal) cumpre na manhã desta quarta-feira (26), no Distrito Federal, oito mandados de busca e apreensão expedidos pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A Operação Pacare investiga supostos crimes contra a administração pública. Estão nas ruas 32 policiais federais.

De acordom a Polícia Federal, "as investigações apuram pagamento de vantagens indevidas para a quitação de empenhos sem as observâncias dos requisitos legais até suposta intermediação e patrocínio de interesse privado junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal".