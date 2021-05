Secretária defensora da cloroquina diz ser a favor de isolamento social

Secretária defendeu que a tese de contaminar população nunca foi seguida no ministério - (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 25.05.2021)

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou nesta terça-feira (25), à CPI da Covid, que é a favor de medidas preventivas contra a covid-19, como o isolamento social, utilização de máscaras e a vacinação em massa da população.

Em resposta ao senador Rogério Carvalho (PT-SE), ela confirmou defender todas as medidas e também negou a defesa da imunidade de rebanho para acabar com a pandemia, mas acrescentou que é contra somente no caso de "grupos populacionais grandes".

Antes, ela tentou explicar quando defende a tese, ao ser confrontada com vídeos onde no qual ela contestava, em 2020, o fechamento de escolas dizendo que ações de restrição como essas impediram a imunização rápida da população.

"Eu preciso que isso seja contextualizado. O efeito rebanho não pode ser utilizado indistintamente para todos os grupos, porque não é possível que a gente vá prever quanto eu tenho que expor da população para esse benefício, o que vai resultar em muitas mortes", afirmou a secretária, que também é pediatra.

A secretária disse ainda não se lembrar de ter se manifestado a favor da tese de imunidade de rebanho em outras ocasiões e afirmou que o Ministério da Saúde jamais defendeu essa tese.