CPI da Covid analisa convocação de 9 governadores e 12 prefeitos

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Azis (PSD-AM), afirmou em seu Twitter que serão votados na quarta-feira (26) os requerimentos para convocação de nove governadores e 12 prefeitos do país.

A tentativa de deslocar as investigações de integrantes do governo federal para governadores e prefeitos é a principal aposta dos senadores aliados do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os requerimentos estão os nomes dos governadores do Amazonas Wilson Lima (PSC), da Bahia, Rui Costa (PT), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), contra os quais há investigações sobre uso de recursos federais durante a pandemia.

Terminamos reunião agora e vamos votar, na quarta, requerimentos para a convocação de pelo menos 9 governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos - Estados e capitais onde a PF investiga suspeitas de desvio de recursos de combate a COVID. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) May 25, 2021

O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) tem insistido em praticamente todas as sessões da CPI para que se alterne os depoentes convocados entre integrantes do governo e representantes de estados e municípios.

Aziz em algumas ocasiões respondeu Girão dizendo que a proposta de alternar convocados dessa forma não faz sentido. "Vamos votar caso a caso, se tiver algo consistente para analisarmos [contra um governador ou um prefeito], nós convocamos", disse logo no início da CPI.