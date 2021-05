Veja as artes, vinhos e relógios da Lava Jato que serão leiloados

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai leiloar virtualmente quatro obras de arte, 22 garrafas de vinho e 15 relógios de luxo apreendidos em operações da Polícia Federal contra os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro , da Lava Jato. Os lances, abertos até o dia 31 de maio, variam entre R$ 500 e R$ 280 mil. O recurso arrecadado é destinado aos cofres públicos. Veja os itens que vão a leilão nas fotos a seguir

A escultura de bronze do artista Alfredo Ceschitti, “A Mulher Deitada”, apreendida em uma operação no Rio de Janeiro e avaliada a partir de R$ 50 mil. O artista é autor de obras localizadas em prédios projetados por Oscar Niemeyer, em Brasília, como "A Justiça", em granito, que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal