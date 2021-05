Estudantes brasileiros são premiados nos Estados Unidos

A Regeneron ISEF 2021 que aconteceu na última sexta-feira (21) nos Estados Unidos. Premiou cinco projetos científicos do Brasil. Trata-se da maior feira internacional de ciências e engenharia de nível pré-universitário que contou com a participação de cerca de 1.800 jovens de 65 nacionalidades.

Desenvolvidos por seis estudantes do ensino médio e técnico dos estados da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, os projetos receberam alguns dos prêmios mais cobiçados pelos 1.800 jovens de 65 nacionalidades que participaram da feira.

No total, foram apresentados e avaliados 1.480 projetos em 21 categorias. Os quatro primeiros colocados, em cada categoria, receberam de US$ 3.000 a US$ 500 como prêmios. Os critérios analisados foram: rigor científico, competência e clareza demonstrada no desenvolvimento dos projetos, além da capacidade criativa e pensamento científico dos estudantes.

Por causa da pandemia da covid-19, neste ano a mostra e a avaliação dos projetos na Regeneron ISEF foram realizados a distância. Por isso, para participar da feira, cada estudante brasileiro ganhou notebook, fone de ouvido, pacote de dados e uma camiseta, oferecidos pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil que patrocinaram a delegação brasileira, composta por 14 estudantes que apresentaram nove projetos.

Todos os projetos brasileiros que venceram na Regeneron ISEF 2021 foram selecionados pela Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) a principal mostra nacional de projetos científicos da qual participam estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de todas as unidades da federação.

Do Brasil, o destaque foi o projeto da estudante Rafaela Curcio de Jundiaí (SP), que ficou em terceiro lugar na categoria "Engenharia Ambiental". Outros três projetos ficaram em quarto lugar nas categorias "Ciências Sociais e Comportamentais", "Microbiologia" e "Botânica". Eles foram desenvolvidos por estudantes das cidades de Osório (RS), Salvador (BA) e Toledo (PR). Veja abaixo mais informações sobre os projetos e seus autores.

Vencedores Brasileiros

3º lugar em Environmental Engineering - Prêmio de US$ 1.000

Rafaela Curcio

Projeto: Análise de água automatizada: desenvolvimento de um drone à base de microcontroladores

Orientadores: José Roberto Cunha Jr. e Ricardo Murilo de Paula

Escola: ETEC Benedito Storani, Jundiaí - SP

Cidade: Jundiaí, SP

4º lugar em Behavioral and Social Sciences - Prêmio de US$ 500

Victórya Leal Altmayer Silva

Projeto: FIDERE: desenvolvimento de um App voltado à economia circular de brechós e associações do litoral norte gaúcho

Orientadores: Flávia Santos Twardowski Pinto e Cláudius Jardel Soares

Escola: IFRS - Campus Osório, Osório - RS

Cidade: Osório, RS

4º lugar em Microbiology - Prêmio de US$ 500

Ana Carolina Gonçalves Selva

Projeto: Potencial fungitóxico de diferentes extratos vegetais sobre o desenvolvimento in vitro do fitopatógeno causador da antracnose em frutos de bananeira - Fase IV

Orientadora: Dionéia Schauren

Escola: Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Unidade II, Toledo

Cidade: Toledo, PR

4º lugar em Plant Sciences - Prêmio de US$ 500

Nicole Melo de Almeida e Yasmin Barreto Teles Fonseca

Projeto: Tecnologia alternativa para aumento germinativo e potencialização de compostos bioativos em culturas de coentro a partir da biomassa de Dunaliella salina incorporada ao biofilme polimérico

Orientadores: Fernando Leal Barreiros Moutinho e Jamile da Cruz Caldas

Escola: SESI Piatã - Escola Djalma Pessoa, Salvador - BA

Cidade: Salvador, BA

Menção Honrosa da International Council on Systems Engineering - INCOSE

Henrique Rodrigues Hissa Amorim (16)

Projeto: Tecnologias imersivas no ensino de astrobiologia

Orientadores: Tiago Bode e Sandra Maria Rudella Tonidandel

Escola: Colégio Dante Alighieri, São Paulo - SP

Cidade: São Paulo, SP