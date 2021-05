16ª Olimpíada de matemática tem 13.698 mil presos inscritos

Presídios de SP inscrevem quase 14 mil reeducandos na 16ª Olimpíada de Matemática - (Foto: Divulgação/ Governo do Estado de SP)

Os presídios que respondem à SAP (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária) tiveram 13.698 inscrições dos reeducandos para a 16ª Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Nas unidades prisionais localizadas na capital e em municípios da Grande São Paulo foram 1.048 reeducandos inscritos na Olimpíada.

As avaliações poderão ser feitas de 30 de junho a 3 de agosto e serão aplicadas em salas de aulas instaladas nos presídios, respeitando todos os protocolos de prevenção do novo coronavírus. Neste ano as provas da primeira fase serão disponibilizadas na página restrita das unidades prisionais no site da Obmep.

Com o objetivo de amparar as pessoas privadas de liberdade para o retorno à vida em sociedade os presos que não possuem formação escolar podem concluir os estudos enquanto cumprem pena, por meio de escolas vinculadoras instaladas dentro dos presídios, que oferecem formação dos ensinos Fundamental e Médio. Os reclusos também participam de cursos de línguas, profissionalizantes e do Ensino Superior.

Realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) a Obmep é uma realidade no sistema prisional paulista desde 2012, quando passou a ser aplicada nas unidades penais do Estado. Os exames neste ano serão divididos por grau de escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). A primeira fase será composta por uma prova de múltipla-escolha de 20 questões.

No dia 9 de setembro, a organização divulgará os classificados para a segunda fase, prevista para ocorrer no dia 6 de novembro, cuja avaliação será discursiva, com seis questões.

Premiação

Serão distribuídas aos participantes 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata e 5.175 de bronze, além de 51.900 menções honrosas. A SAP, inclusive, tem histórico positivo na Obmep.