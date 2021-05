No dia do vestibulando, confira dicas para o vestibular

O dia do vestibulando é celebrado nesta segunda-feira (24) como uma forma de reconhecimento do esforço de estudantes de todo o Brasil. O R7 selecionou algumas dicas do especialista em Educação Matheus Tomoto, para ajudar os jovens para estudar para o vestibular

Entenda a sua atual situação: a chegada da pandemia e a utilização das tecnologias para educação foram dois grandes desafios para os jovens. Conheça seus pontos fracos e fortes para poder identificar em qual área de estudo terá que ter mais atenção para aprender e fortalecer os seus conhecimentos

Crie seus próprios mecanismos de estudo para conseguir absorver mais conteúdos com a tecnologia. Procure por simulados de provas anteriores. Hoje existem diversos sites e aplicativos que podem te ajudar com o planejamento de rotina, definição de materiais de estudo e professores com dicas sensacionais nas redes sociais



Para o especialista muitos estudantes não recebem apoio da família, dos amigos ou das pessoas ao seu redor para incentivar a caminhada rumo aos estudos. Apesar da importância do apoio das pessoas que ama, é essencial que tenha clareza do que quer e entenda que está em um ritmo de preparação, é qualificado e capaz de conquistar a sua tão sonhada vaga na faculdade

Capacidade de organização: fundamental para conseguir estudar um volume de matérias, quecompreende ao conteúdo dos três anos letivos do ensino médio. Acreditar na sua capacidade faz parte do incentivo de boas ações para contribuir com a sua saúde mental e ajuda a reduzir a sensação de cobrança que os jovens sentem nesta fase da vida

Construa seu próprio ritmo: estudar exige disciplina, ainda mais para conseguir conciliar as atividades pessoais e as acadêmicas no dia a dia. Determine seu próprio ritmo e respeite as necessidades do seu corpo e da sua mente. Uma das alternativas para ajudar a encontrar este equilíbrio é definir uma rotina para os seus estudos. Uma dica para achar este ritmo é determinar dias temáticos, com focos específicos para cada tipo de estudo