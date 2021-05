Perfil de quem mais poupa no Brasil tem faixa etária entre 25 e 35 anos  

Dizer que o brasileiro não sabe poupar parece algo que está ficando no passado do país. Segundo os dados apurados dentro da plataforma da Monis, primeira empresa de poupança por assinatura via cartão de crédito do país, pessoas entre 25 e 35 anos são as que mais estão poupando por meio do site neste começo de 2021, faixa etária que se diferencia da apurada em pesquisas mais amplas como o Raio X do Investidor, da Anbima, que aponta a idade média de 43 anos para investidores.

Quanto aos gêneros, acontece algo curioso: as mulheres têm maior presença na plataforma, mas são os homens que guardam os maiores valores. Ainda segundo a pesquisa na plataforma, a renda média de quem poupa varia principalmente entre as classes A e B: a maior parte ganha entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 por mês e guarda por volta de 5% a 10% desse valor. Já quanto à localização, São Paulo (capital) e cidades do interior se destacam; entretanto, a busca por outras cidades começa a crescer.

“A pandemia fez as pessoas refletirem mais sobre os hábitos. Isso funcionou como um gatilho para as pessoas buscarem formas de se preparar financeiramente com mais segurança e consistência para conquistar um sonho, por exemplo. A Monis nasceu em meio a isso, como uma forma super simples de guardar dinheiro, por assinatura. Tem funcionado muito bem!”, afirma André Dantas, CEO da Monis.”

Para poupar na Monis, é preciso aderir a um dos planos da empresa, os quais variam entre R$ 25,00 e R$ 1.000,00 por semana, que são debitados direto no cartão de crédito dos clientes. Dessa forma, o compromisso de poupar com consistência ocorre de forma mais rápida e em poucos passos. Todos os planos são atrelados aos sonhos que os usuários definem ao se cadastrar, assim além das pessoas guardarem sem precisar se preocupar em ficar transferindo dinheiro, ela acompanha a conquista do sonho ficar cada vez mais perto.