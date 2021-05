O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusou o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), de ter recebido dinheiro para vender sentenças e favorecer dois prefeitos de cidades do Rio na época em que atuava no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A afirmação foi feita por Caral durante uma audiência, cuja gravação em vídeo foi obtida pela reportagem do R7.