Etecs e Fatecs abrem inscrições para o vestibular do 2º semestre

Abertas as inscrições para o vestibulinho das Etecs e Fatecs - (Foto: Gastão Guedes/CPS)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) do estado de São Pauo. Ao todo, serão oferecidas 64.146 vagas entre os cursos disponíveis nas instituições.

O participante interessado em um curso técnico pela Etec deverá se inscrever pelo site da instituição até 15h do dia 2 de junho. O valor da taxa de inscrição é R$ 19.

Para os cursos superiores em tecnologia oferecidos pela Fatec, o prazo de inscrição se encerrará às 15h do dia 7 de junho e a inscrição pode ser feita no site da instituição de ensino. A taxa de inscrição para o vestibular da Fatec é de R$ 39.

Ambos os processos seletivos do CPS (Centro Paula Souza) oferecem o sistema de pontuação que concede acréscimo de pontos à nota final de acordo com certas cotas, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a alunos oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Os interessados no processo seletivo da Etec precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio.

O candidato que fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, expedido por órgão competente.

Os candidatos interessados no vestibular da Fatec precisam ter concluído ou estar concluindo o ensino médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso. É preciso também preencher o questionário socioeconômico no site e fazer o pagamento da taxa.

As instituições disponibilizam computadores e acesso à internet aos interessados na inscrição mediante agendamento prévio. Para o acesso, o candidato deverá seguir as normas de protocolo sanitário institucional do CPS, como o uso obrigatório de máscara, e respeitar o distanciamento social.

Inicialmente, os cursos serão em formatos remoto ou híbrido (presencial e online). É fundamental conferir todos os detalhes no manual do candidato que estão disponíveis no sites das instituições.