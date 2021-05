Despedida a Covas, caso MC Kevin e Pazuello na CPI marcam semana

A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, em decorrência de um câncer provocou consternação na cidade e entre os políticos do país. No mesmo dia, o funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, morreu depois de cair do 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A polícia investiga o caso. Outro destaque foi o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, na CPI da Covid do Senado, em dois dias. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir

Em depoimento nesta quarta (19) e quinta-feira (20) na CPI da Covid do Senado, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello respondeu a todas as perguntas, apesar de ter uma habeas-corpus do STF, e procurou se blindar contra questões que indicavam possíveis omissões e erros seus nas decisões relativas ao enfrentamento da pandemia de covid-19.Um dos temais mais abordados foi a crise de oxigênio no Amazonas. O ex-ministro afirmou que o governo federal desistiu de fazer uma intervenção no estado após ouvir o governador Wilson Lima (PSC) em reunião de ministros com o presidente Jair Bolsonaro. O relator, o senador Renan Calheiros, acusou Pazuello de mentir em pelo menos 14 pontos

Em depoimento à CPI da Covid no Senado na terça-feira (18), o ex-chanceler Ernesto Araújo se esquivou e repetiu a fórmula usada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao ser perguntado sobre as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação às vacinas contra a covid-19. Ernesto também dissimulou sobre seus atritos com a China, país fornecedor de matéria-prima para a fabricação de vacinas, e os ataques que ele próprio desferiu ao país asiático



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi um dos alvos de operação da Polícia Federal na quarta-feira (19). As investigações apuram suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. A operação foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, a pedido da PF. Dez gestores do ministério e do Ibama foram afastados. Salles considerou a ação desnecessária. "Essas medidas são desnecessárias, na medida em que o ministério e todos os funcionários poderiam ter ido, se chamados, à Polícia Federal", afirmou







O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu aos 41 anos no domingo (16) em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase e complicações após longo período de tratamento. Covas lutava havia dois anos contra um câncer na cárdia e no fígado e estava internado desde o último dia 2 no Hospital Sírio-Libanês, onde realizava o tratamento contra a doença. Na noite de sexta-feira (14), um boletim médico informou que seu quadro era irreversível. O corpo do prefeito foi levado para missa na prefeitura e, depois, seguiu em cortejo em carro do Corpo de Bombeiro, e enterrado em Santos, sua cidade natal

A Justiça de São Paulo reduziu de 34 para 23 anos e 4 meses a pena do pedreiro acusado de matar Vitoria Gabrielly, de 12 anos. O crime ocorreu em junho de 2018. Júlio César Ergesse foi condenado, em 2019, a 34 anos de prisão em regime fechado, acusado de ter participado da morte da garota





Um incêndio atinge uma comunidade no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (20). Até o momento, não há informações de vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi às 6h45 para a avenida Paulino Vital de Morais com a rua Magualde. Treze viaturas da corporação foram encaminhadas ao local



O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) convocou uma reunião de mediação do conflito para as 15h para tentar por fim à greve dos metroviários, que impactou o transporte na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (19). A categoria afirma que não teve aumento salarial nos últimos dois anos, além da perda de benefícios

O governo do estado de São Paulo vai manter a atual fase de transição do Plano SP de flexibilização econômica até o dia 31 de maio, anunciou o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19), no Palácio dos Bandeirantes



A taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 cresceu 7,5% desde o final de abril na rede hospitalar privada do estado de São Paulo. Pesquisa do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios), realizada entre 11 e 17 de maio, mostrou que 85% dos hospitais já têm ocupação superior a 80%

Uma avaliação sobre a CoronaVac realizada pelo Cosems-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), com apoio do Observatório Covid-19 BR, apontou que 44,4% dos frascos analisados renderam menos que as 10 doses preconizadas pelo Instituto Butantan, fabricante e distribuidor da vacina

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite de domingo (16) depois de cair do 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi traumatismo craniano, segundo laudo o Instituto Médico Legal. A polícia investiga o caso. A mulher de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e testemunhas já foram ouvidos por agentes da delegacia da Barra da Tijuca. Segundo as informações, o cantor pulou da varanda para a piscina do hotel, mas caiu na borda

A deputada Luísa Canziani (PTB-PR) apresentou o texto substitutivo do projeto de lei para a regulamentação do homeschooling. Uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, o ensino domiciliar é um dos assuntos discutidos no Congresso desde 1995. No texto apresentado na segunda-feira (17), a deputada oferece balisas para as famílias que optarem pela modalidade. Texto deve ser discutido no Congresso

Apesar da falta de definição de um calendário, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) abre nesta segunda-feira (17) as solicitações para os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os estudantes também têm até o dia 28 de maio para justificar a ausência na edição anterior. Os estudantes que se inscrevem na segunda-feira (17) foram surpreendidos com as datas de inscrição, que o Inep ainda não divulgou oficialmente

Um dia depois da instalação oficial, a Justiça suspendeu nesta terça-feira (18), a instalação da que seria a primeira escola cívico-militar do Estado, em Sorocaba, interior de São Paulo. A juíza Erna Thecla Maria Hakvood apontou na decisão que a prefeitura não esperou a conclusão das análises pedidas pelo Conselho Municipal de Educação sobre o cumprimento das normas do Pecim (Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares)



Estudo inédito realizado pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a Seduc (Secretaria de Estado da Educação) avaliou a percepção de alunos os últimos anos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual para entender como se sentem com relação às habilidades socioemocionais. Os dados liberados nesta quinta-feira (20) servirão para aplicação de políticas públicas na área que devem ser anunciadas pelo governador João Doria (PSDB)

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 terão início no dia 2 de agosto e devem ser feitas até o dia 8 de setembro deste ano, conforme informações divulgadas pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) nesta quinta-feira (20).

O Brasil atingiu, na terça-feira (18), a marca de 90 milhões de vacinas distribuídas aos estados para a campanha de imunização contra a covid-19, segundo o Ministério da Saúde





A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu, na quarta-feira (19), o pedido de uso emergencial da vacina anticovid chinesa CanSino, produzida pela farmacêutica Belcher, representante do laboratório chinês CanSino Biologics no Brasil

O Covax Facility, consórcio da OMS (Organização Mundial da Saúde) para distribuição de vacinas, vai antecipar para junho a entrega de 4 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca que chegariam ao Brasil apenas no terceiro semestre deste ano. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (20)

A União Química Farmacêutica, representante da Sputnik V no Brasil, desistiu de desenvolver os estudos clínicos da vacina no país, conforme nota divulgada na quinta-feira (20) pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A desistência não diz respeito ao pedido de uso emergencial, que se trata de um processo diferente de autorização

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou, na quinta-feira (20), o primeiro caso de covid-19 no país provocado pela variante indiana. Ela foi identificada em um paciente indiano, de 54 anos, que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís na semana passada

Após 11 dias de conflitos, Israel e o grupo terrorista Hamas anunciaram um cessar-fogo bilateral na quinta-feira (20). No total, mais de 230 pessoas morreram na Faixa de Gaza e 12 em território israelense e mais de 4 mil foguetes foram disparados pelo Hamas e a Jihad Islâmica.