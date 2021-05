Receita libera consulta a restituição do Imposto de Renda na segunda

A partir das 10h de -feira (24), o contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física no início do prazo saberá se receberá dinheiro do Fisco ainda este mês. Nesse horário, a Receita Federal liberará a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2021.



Esse será o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado como em número de contribuintes. Ao todo, 3.446.038 contribuintes receberão R$ 6 bilhões. Desse total,R$ 5.548.337.897,41 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 96.686idosos acima de 80 anos; 1.966.234entre 60 e 79anos; 127.783contribuintescom alguma deficiência física ou mental ou doença e 891.421contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.



O restante do lote será destinado a 263.914contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até deste ano.



O dinheiro será pago em . A consulta pode ser feita na página da Receita Federal. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.



A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição – como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

Calendário

Inicialmente previsto para terminar em , o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física passou para por causa da onda da pandemia de covid-19. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.



A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.



Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Balanço

A dez dias do fim do prazo de entrega, cerca de 10 milhões de pessoas físicas ainda não acertaram as contas com o Fisco. Até às 16h desta sexta-feira contribuintes tinham enviado a declaração, 69,4% do esperado. Neste ano, o órgão espera receber até 32.619.749 declarações.



A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora o envio do documento. Quem perder o prazo á de pagar multa, equivalente a R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.