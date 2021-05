Abertas inscrições para o Desafio Criativo da Escola 2021 

Na última quinta-feira (20) foram abertas as inscrições para a 7ª edição do Desafio Criativos da Escola. Estudantes e educadores de todo o país podem participar através do site do Desafio 2021.

Nesta edição novas missões e desafios foram apresentados aos participantes. Muitos prêmios serão disponibilizados como kit de jogos, livros e histórias em quadrinhos. A iniciativa visa reconhecer os desafios e buscar promover a transformação dos alunos, fortalecendo assim o protagonismo das crianças e jovens brasileiros.

Com a ajuda de seus professores os estudantes do ensino fundamental deverão criar um projeto para resolver os problemas que os afetam Para isso, deverão formar grupos, criar um perfil no site do Desafio 2021 e realizar as missões. Ao longo da jornada, as equipes poderão contar com materiais para apoiar a elaboração do projeto, além de poderem receber recompensas incríveis.

O desafio foi reformulado em duas etapas: Chama e Premiação.

Etapa Chama: Os estudantes podem participar da Chama até o dia 1º de agosto. As equipes formadas deverão cumprir sete missões que ajudarão o grupo a criar um projeto de transformação. As 10 equipes que estiverem entre as mais curtidas no desafio, ganharão prêmios exclusivos e um bate papo com o Lucas Penteado.

Etapa Premiação: A partir do dia 2 de agosto, os estudantes poderão se inscrever nesta etapa. A 2ª fase consiste em inscrever um projeto de transformação protagonizado pelos alunos, com apoio de um(a) educador(a). Para isso, o projeto precisa ter, pelo menos, uma ação que já esteja sendo colocada em prática. As equipes que tiverem participado da etapa anterior, poderão inscrever o projeto na Premiação. Porém, não é obrigatório participar das duas etapas. A Premiação vai selecionar até 50 grupos que receberão R$ 2 mil para investirem no projeto, além de serem nomeados como Embaixadores (as) Criativos da Escola.