Fachin vota a favor da suspensão de concurso da PF no domingo

Ministro Edson Fachin, do STF, é o relator da ação - (Foto: Rosinei Coutinho / STF)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin votou pela suspensão do concurso da Polícia Federal neste domingo (23). O magistrado é o relator da ação que questiona a realização da prova mesmo com decretos de municípios e estados restringindo a circulação de pessoas devido à pandemia de covid-19.

O concurso visa preencher cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e os outros 10 ministros têm até as 23h59 para cadastrar seus votos.