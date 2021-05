Procurador que comandou a Lava Jato morre aos 45 anos

Morreu na quinta-feira (20) o procurador da República que coordenou a Operação Lava Jato em Curitiba (PR) Alessandro Oliveira. Ele tinha 45 anos. A causa da morte não foi informada.

A informação foi divulgada pelo MPF (Ministério Público Federal).

Alessandro Oliveira assumiu a coordenação da força-tarefa da Lava Jato após a saída do procurador Deltan Dallagnol, em setembro de 2020, e ficou à frente da operação até seu término, em fevereiro de 2021.

Em nota em seu site, o MPF fez uma homeagem ao procurador, que ficou 17 anos nos órgão, dizendo que "o trabalho de Alessandro foi marcado pelo comprometimento, pela excelência e pela cordialidade".

"Todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Alessandro durante a brilhante carreira dedicada à defesa dos ideais do MPF trazem a marca de seu exemplo. Alessandro deixa ao Ministério Público Federal um legado de coragem e honradez, que servirá de guia a iluminar os que, como ele, dedicam a vida à missão constitucional de “promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito."

?O @MPF_PRPR lamenta profundamente o falecimento do procurador da República Alessandro José Fernandes de Oliveira https://t.co/FxOpeAhSQN — MPF no Paraná (@MPF_PRPR) May 20, 2021

Alessandro tinha 45 anos e começou sua trajetória como procurador da República em 2004 em Marabá (PA).

O MPF decretou luto oficial de três dias com a morte de Alessandro Oliveira.