Jovem da ZL ganha bolsa para estudar em universidade dos EUA

Isabela de Oliveira Carvalho, 16 anos, é estudante do 2º ano na Etec Ferraz de Vasconcelos na zona leste de São Paulo. Apaixonada pela arte e por todas as suas representações, a jovem estudante ganhou uma bolsa para estudar cinema em uma universidade dos Estados Unidos e está com data marcada para viajar para Valladolid, na Espanha para um curso de línguas. Ainda neste ano, ela também deve participar de um curso para desenvolver habilidades de liderança.

Isabela está animada com a viagem marcada para a Europa, será sua primeira viagem de avião. Aos 9 anos, a jovem estudante teve o primeiro contato com o idioma espanhol através das músicas e séries. Ao saber da possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio, não pensou duas vezes. "Eu resolvi me inscrever, fiz uma redação e fui selecionada", conta. "Vou realizar uma imersão e voltar com um nivel avançado, eu tenho planos de ter um projeto de espanhol aos jovens da minha comunidade".

A segunda bolsa de estudos que Isabela conquistou é ligada a um programa pré-universitário de cinema. O curso online será realizado na próxima semana pela Northwestern University dos Estados Unidos. “Eu sou a primeira da família que irá frequentar uma universidade, estou muito animada em poder fazer esse curso de cinema”, conta Isabela em entrevista ao R7. “Eu me sinto feliz e satisfeita em poder dar esse orgulho para os meus pais”.

Já a 3ª bolsa de estudos, que ela conquistou neste ano, se refere a um curso online internacional de liderança a ser realizado em julho deste ano pela LALA (Academia de Liderança da América Latina), organização com sede na Colômbia que busca incentivar o desenvolvimento sustentável na região.

Isabela é aluna do 2º ano da ETEC - (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Para alcançar os seus objetivos, a estudante contou com o apoio da família e da escola. A assistente de direção, Maria Elza Araújo, da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Vinicius de Morais lembra que quando conheceu a Isabela no fundamental, "soube que ela seria ouvida pela escola. Nós temos o papel ouvir e acolher os alunos quantos aos seus interesses”. A assistente de direção é uma das pessoas que têm acompanhado e assessorado a carreira de estudos da estudante.

A jovem aluna da Etec também participou da Technovation Girls. Na competição, juntamente com outras quatro garotas que conheceu em um grupo virtual, Isabela desenvolveu um aplicativo para pacientes com câncer, que tem a função de informar sobre locais para tratamento em todo o país. A ferramenta está em fase final de atualização e breve estará disponível.

A engenheira elétrica, Ana Lucia Armelin formada pela USP (Universidade de São Paulo), foi a mentora no projeto desenvolvido pelo grupo de Isabela. “A forma de entrosamento entre elas, a troca de ideias, a pesquisa e as informações durante o desenvolvimento do aplicativo me surpreenderam, vinham prontas. Eu apenas direcionei nas decisões”.

Para a mãe, Patrícia de Oliveira Ferreira, sua filha Isabela é a primeira da família a chegar tão longe nos estudos. “Eu me sinto orgulhosa. Ela é uma menina forte, inteligente e esforçada”, diz orgulhosa. “No 9º ano, minha filha enfrentou muitos problemas para acompanhar os estudos, até mudamos de colégio”, lembra a mãe ao contar sobre as dificuldades enfrentadas pela filha. “Espero que ela possa ser inspiração para outros estudantes e possa ajudar aqueles que se interessam pelos estudos."

“A minha história sou eu quem escrevo e depende só de mim criar as oportunidades. Tive um passado difícil e estou muito orgulhosa de onde cheguei e aonde posso chegar”, conclui Isabela.

*Estagiário sob supervisão de Karla Dunder