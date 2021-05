Com a alta no preço do gás, veja dicas para economizar no dia a dia

O preço do botijão de gás vem afetando, e muito, o orçamento de muitas casas brasileiras. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 91% das famílias do país usam gás de botijão e 8% gás encanado em suas residências. Em abril, o preço médio do botijão de gás teve aumento de 1,4%, deixando o valor da unidade de 13 kg a R$ 85,26. Nos últimos 12 meses, justamente durante a pandemia, o gás subiu 20%. Clique nas imagens acima e veja algumas dicas para economizar.





Cozinhe sempre com as panelas tampadas: A prática faz o aquecimento ser mais rápido e, portanto, reduzir o consumo de gás de cozinha.



Não fique abrindo o forno: Ao colocar algum alimento no forno, evite abrir e fechar a porta com frequência.

Observe a cor da chama: A chama deve ser sempre azul. Tons amarelados indicam queimadores sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás. "Alguns detalhes parecem não influenciar na queima de GLP. No entanto, limpar e certificar-se que as bocas de seu fogão estão desobstruídas é essencial para ter uma boa chama e economizar gás LP", diz Wolney Pereira, CEO da Gaslog, distribuidora de gás LP.



Verifique a localização do fogão: é importante checar se seu fogão não em um local com corrente de ar. "O vento impede que a chama saia com facilidade e também tende a demorar mais para finalizar sua receita", orienta Wolney Pereira, CEO da Gaslog, distribuidora de gás LP.

Reduza o uso de aquecedor de ambientes: muito usado em dias frios, o aquecedor consome bastante energia. Para economizar e evitar o seu uso, uma dica de Wolney Pereira, CEO da Gaslog, distribuidora de gás LP, é deixar o sol entrar ao longo do dia e manter a casa aquecida. "Ligar o aparelho quando há pessoas no ambiente é o mais indicado, já que o calor do corpo ajuda a esquentar mais rápido."