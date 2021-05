Especialistas promovem debates sobre a alfabetização tecnológica 

A FGV (Fundação Getúlio Vargas) e o NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) promovem um encontro virtual nos dias 7, 8 e 9 de junho para discutir a alfabetização tecnológica ordenada com os direitos humanos no ambiente digital.

O evento será transmitido pelo canal oficial da NIC.br no Youtube e as inscrições devem ser realizadas através do site da NIC.br. A roda de conversa irá reunir grandes especialistas da área. A cultura digital e o currículo escolar vão ser um dos temas de destaque nesta web série.

O NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que estabelece decisões em projetos do comitê gestor da internet no Brasil.

A cultura digital é uma das dez principais competências do BNCC (Currículo Comum Nacional) que define as habilidades essenciais a serem desenvolvidas na educação básica. Com a pandemia do Covid-19 esta questão foi aprofundada. A introdução da educação a distância como meio de evitar interrupções no processo de aprendizagem, trouxe novas técnicas a serem inseridas nos currículos escolares. Por este motivo a FGV e a NIC.br organizaram este evento que será transmitido no próximo mês virtualmente.

Apesar de ter como público-alvo professores e gestores escolares, o “Bate-Papo Educadores e Internet” é aberto a todos que se interessarem pelo tema. Os participantes terão direito a certificado de participação, mediante inscrição prévia.



Parceria

A série de debates é uma ação do Projeto de Formação em Educadores em Direitos Humanos Digitais, que começou em janeiro de 2019, numa parceria entre o CEPI (Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP) e o NIC.br.

Confira a programação completa:

• 07/06, 14h30 às 15h40

Como elaborar um currículo para cultura digital?

Mediadora: Marina Feferbaum (CEPI FGV Direito SP)

Expositoras: Débora Garofalo (SEDUC-SP) e Lúcia Dellagnelo (CIEB)



• 07/06, 15h50 às 17h

Como implementar um currículo para cultura digital?

Mediadora: Grace K. Gonçalves (Colégio Miguel de Cervantes)

Expositores: Herbert Lima (Secretário da Educação de Sobral/CE), Rodrigo Nejm (SaferNet Brasil) e Guilherme Alves (SaferNet Brasil)



• 08/06, 14h30 às 15h40

Como envolver a comunidade para formação em cultura digital?

Mediadora: Rosa Lamana (SEDUC SP/EFAPE)

Expositoras: Renata Ferraz (Fundação Lemann), Tai?s e Roberta Bento (SOS Educação)



• 08/06, 15h50 às 17h

Como formar cultura digital de maneira inclusiva?

Mediadora: Daniela Costa (Cetic.br|NIC.br)

Expositores: Rodrigo H. Mendes (Instituto Rodrigo Mendes) e Eliane Leite (Uzoma Diversidade, Educação e Cultura)



• 09/06, 14h30 às 15h40

Como criar atividades sobre cultura digital?

Mediador: Guilherme F. Klafke (CEPI FGV Direito SP)

Expositoras: Verônica Cannatá (Colégio Dante Alighieri) e Mariana Ochs (EducaMídia)



• 09/06, 15h50 às 17h

Como proteger a comunidade escolar contra violações de direitos no ambiente digital?

Mediadora: Kelli Angelini (NIC.br)

Expositores: Karolyne Utomi (Kaosu e Rigopoulos Sociedade de Advogados), Maíra Bosi (Instituto Alana) e Pedro Hartung (Instituto Alana)

Serviço:

Evento: Bate-papo | Educadores e Internet

Data: 07/06, 08/06 e 09/06

Horário: 14h30 às 15h40 e 15h50 às 17h00

Transmissão: canal do NIC.br no YouTube (https://www.youtube.com/nicbrvideos).