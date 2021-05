Quer ser verificado no Twitter? Chegou a sua vez

Durante muitos anos, receber o famoso selo azul de conta verificada no Twitter foi ao mesmo tempo uma honra para poucos usuários e um mistério para os demais. A plataforma não informava quais eram os critérios para a escolha e nem mesmo como alguém poderia se candidatar. A partir desta quinta-feira (20) isso vai mudar.

O Twitter anunciou que os usuários poderão se candidatar à verificação de perfil por meio de um formulário aberto a todos na guia de configurações. Caso a conta atenda a alguns critérios básicos, o selinho ficará disponível em até 4 semanas. O anúncio feito pela rede social visa aumentar a credibilidade junto aos usuários, segundo os responsáveis.

“Até hoje, não fomos muito transparentes com relação aos critérios e ao processo usados para conceder a verificação”, admite Sarah Husain, gerente de projetos na área de confiança e segurança do Twitter. “Agora que os termos foram debatidos com os usuários, nós aprendemos muito”.

Transparência e critérios

Em dezembro, a plataforma disponibilizou pela primeira vez em mais de 13 anos de existência quais seriam os critérios. Foi a partir do feedback de mais de 33 mil usuários que responderam uma pesquisa sobre a questão que a rede social elaborou suas novas políticas.

Para conseguir ser verificado, além de preencher um formulário, no qual o perfil precisa se encaixar em uma das seis categorias existentes (perfis do poder público; empresas, marcas e organizações sem fins lucrativos; jornalismo; entretenimento; esporte; ativistas e outros indivíduos influentes), será necessário enviar uma forma de verificação (e-mail, celular ou site oficial).

Por fim, o candidato terá de passar por uma análise individual que será feita pela equipe da rede social, que irá avaliar critérios como notabilidade, autenticidade e atividade do perfil na plataforma. Esse processo deve demorar de 1 a 4 semanas, dependendo da quantidade de aplicações que serão realizadas.

É importante destacar que quem tiver o pedido rejeitado poderá abrir uma nova solicitação 30 dias depois da resposta. E também que os cerca de 360 mil perfis que já possuem o selo não precisarão ser certificados novamente.

Outras novidades

Além disso, o Twitter também anunciou que irá criar novas categorias de contas. No primeiro momento, isso irá contemplar as chamadas contas automatizadas, que são os perfis bots que publicam informações de forma automática (não confundir com usuários falsos).

“Com isso pretendemos abarcar perfis de meteorologia ou os que transmitem avisos de catástrofes naturais, como terremotos e erupções vulcânicas”, explica Brennen Byrne, gerente de projetos da rede social.

A rede também irá aprimorar as ferramentas de identificação do usuário. Os donos dos perfis poderão selecionar seus pronomes de identidade e indicar se o perfil é confirmado por e-mail ou celular. Também haverá um botão para tradução dessas informações para outros idiomas.

