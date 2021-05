Ministro Luiz Gomes Mattos faz visita ao presidente da Record TV

Na tarde desta quarta-feira (19) o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu a visita de cortesia do presidente do STM (Superior Tribunal Militar), ministro General do Exército Luiz Carlos Gomes Mattos.

Acompanhado do diretor de administração, General Lauro Luís Pires da Silva, e da Capitão-Tenente Janaína Soares Prazeres Nascimento, Mattos esteve na capital para se reunir com representantes dos departamentos de Patrimônio Histórico tanto do governo do estado como da Prefeitura de São Paulo e aproveitou a oportunidade para estar com o presidente da Record TV.

O ministro é general de Exército e ocupa uma das cadeiras destinadas à Força Terrestre, no STM, desde 2011. Sua posse na presidência do tribunal militar se deu em 17 de março deste ano para o biênio 2021-2023.

No Exército, comandou o pelotão do Regimento Escola de Infantaria e a Companhia do 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista. Já como general, chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia e foi o Comandante Militar da Amazônia.

O diretor institucional da Record TV de Brasília, Marcelo Cordeiro, e a gerente de Relações Institucionais, Karina Lajusticia, também participaram da recepção ao ministro do STM.