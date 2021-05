Google anuncia o Android 12 e outras novidades em evento

O Google I/O, evento onde a bigtech anuncia os seus novos serviços, teve início na última terça-feira (18) e chegou repleto de novidades. Uma delas foi o anúncio da versão beta do sistema operacional Android 12, que terá grandes mudanças no design, maior privacidade e uma experiência mais interativa dos usuários

Usuários do Google poderão também ver alguns atletas olímpicos atuando em realidade aumentada no momento em que pesquisarem pelo nome de Simone Biles, Megan Rapinoe e Naomi Osaka na plataforma de buscas

Outra novidade apresentada pela empresa no evento foi a função de Inteligência Artificial do Google Maps, que agora vai atualizar rotas instantaneamente com o objetivo de prevenir freadas bruscas e também mostrará locais de acordo com determinado interesse do usuário, como pontos turísticos para viajantes