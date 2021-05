Evento virtual traz debate sobre a educação na primeira infância

Promovido pelo Bahema Educação e o Centro de Formação de Educadores da Vila, o evento intitulado como “Onde tudo começa?” irá debater os aspectos e importância da educação na primeira infância. A programação iniciará no dia 22 de maio com uma mesa redonda e segue até setembro deste ano.

O evento irá reunir especialistas nacionais e estrangeiros em 14 painéis, divididos em três eixos temáticos: infância, escola e em casa. As transmissões irão ocorrer de forma virtual e tem o custo de valor simbólico de R$10. A inscrição poderá ser realizada no site do Centro de Formação da Vila.

Alguns dos convidados para a abertura da mesa redonda é o pediatra e escritor Daniel Becker e a psicanalista e pesquisadora na área da infância Ilana Katz, que vão abordar os questionamentos sobre: “Que infância você viveu pra ser o adulto que é?”

Ainda neste mês de maio outros painéis serão realizados como: “A escuta como gesto de acolhimento”, do Paulo Fochi, doutor em Educação pela USP (Universidade de São Paulo), e o painel “Quando algo vai mal na infância. A medicalização das crianças”, da Marilene Proença, psicóloga e professora titular também da USP.

Até de setembro, novos painéis discutirão como promover uma educação que valorize e respeite a diversidade humana e considere as ideias centrais deste século. Confira a programação completa no site do Centro de Formação da Vila.

Serviço

Onde tudo começa?

Quando: maio a setembro de 2021

Quanto: R$10 cada painel