PF faz operação contra madeireiros e Ministério do Meio Ambiente

Dez servidores públicos serão afastados do cargo, a pedido do STF - (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal faz uma operação na manhã desta quarta-feira (19) contra funcionários da administração pública acusados de facilitar a exportação ilegal de madeira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estaria entre os alvos.

As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras noticiando possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação.

A Operação Akuanduba tem como objetivo apurar crimes contra a administração pública (corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando) praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo e Pará. As medidas foram determinadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O Supremo determinou o afastamento preventivo de dez agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no Ibama e no Ministério do Meio Ambiente. Não se sabe ainda se Salles está entre essas pessoas afastadas.