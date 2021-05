Batata, arroz e café registraram queda de preço em abril. Veja mais

Levantamento mensal feito pelo Procon-SP e Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) revela alta de 1,66% no valor da cesta básica do paulistano. O preço médio passou de R$ 1.013,66, em março, para R$ 1.030,47, em abril. Porém, alguns produtos que já foram os vilões em outros meses, registraram queda no preço. É o caso da batata (foto). Clique nas imagens acima e veja mais.