"Tema é de dignidade humana", diz senador sobre pastores deportados

Senador entrou com pedido para que embaixador da Angola se reúna com o Congresso - (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu em seu pronunciamento no plenário do Senado, nesta terça-feira (18), os pastores da Universal que foram expulsos da Angola. Ele afirmou que a deportação não tem precedentes em outros países de língua portuguesa e amigos do Brasil.

"O caso em questão impressiona não pelo ato administrativo-burocrático da deportação em si, mas pela maneira como aquele país tratou os nossos cidadãos, segundo o testemunho dos missionários. O tema é de dignidade humana!", afirmou.

No último ano, bispos e pastores da Universal vêm sofrendo violência e ameaças em Angola. Desde a última semana, 17 integrantes da Universal acabaram expulsos em ações de perseguição religiosa e política, que violam tratados internacionais e os direitos humanos.

Segundo especialistas em direito internacional, os missionários da instituição no país africano foram deportados de maneira arbitrária. Grande parte deles não tiveram nem sequer tempo de se despedir de suas famílias, sendo embarcados à força em avião apenas com a roupa do corpo.

"Não há dados compilados de domínio público sobre outros precedentes como este de Angola em países de língua oficial portuguesa ou outros países-amigos do Brasil. O que se vê, naturalmente, é o esgotamento de todos os meios e vias diplomáticas para manter a harmonia das relações bilaterais", criticou Trad.

Ele também anunciou que entrou com requerimento na Comissão de Relações Exteriores para reunião dos parlamentares com o embaixador da Angola no Brasil, Florêncio Mariano Almeida.

Nesta segunda-feira (17), Carlos França, ministro das Relações Exteriores, disse que Bolsonaro falará com o presidente de Angola sobre a expulsão dos pastores.

