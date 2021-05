Araújo confirma esforço para trazer insumos de cloroquina da Índia

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo confirmou ter feito um esforço com o governo da Índia para trazer ao Brasil estoques de insumos para o remédio cloroquina com o objetivo de usá-los no tratamento da covid-19.

"Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da covid. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E baixou precipitadamente o estoque de hidroxicloroquina no Brasil", explicou.

Araújo declarou que partiu do Ministério da Saúde o pedido para a busca de insumos na Índia para a fabricação no país do medicamento. Ele lembrou que o remédio também é utilizado em outras doenças: malária, lupus e alguns tipos de artrite.

Segundo o ex-ministro, ele soube pela imprensa que houve testes bem sucedidos do medicamento. Citou um, do Hospital Prevent Senior, em São Paulo, mas disse não ter recebido qualquer documento que mostrasse o resultado desses estudos.

Ernesto Araújo comentou também não ter visto problema na entrega, feita pelos Estados Unidos, de lotes de cloroquina ao Brasil.