Clubhouse disponibiliza app para Android no Brasil nesta terça-feira

A rede social Clubhouse anunciou em sua conta no Twitter que irá disponibilizar sua versão Android no Brasil a partir desta terça-feira (18). Até então, o app era exclusivo para usuários de iPhone.

Ainda nesta terça-feira, a novidade chegará também a Rússia e Japão, e na manhã desta sexta-feira (21), a Índia e Nigéria. Espera-se que a plataforma para Android chegue gradativamente aos usuários do resto do mundo ao longo da próxima semana.

Criada em abril de 2020, o Clubhouse se tornou um dos assuntos mais comentados do momento em fevereiro deste ano após ganhar alguns usuários famosos, como o bilionário Elon Musk. O aplicativo chamou a atenção por propor uma interação baseada única e exclusivamente no envio e recebimento de áudios e no fato de apenas convidados poderem se cadastrar.

Em menos de um ano, o app conquistou mais de 6 milhões de usuários. Para se ter uma ideia, o Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, levou cerca de dois anos para atingir essa marca.

O sucesso do Clubhouse foi tamanho que despertou o interesse de outras plataformas para criar recursos de áudio. Alguns deles são o "Spaces" do Twitter, o "Locker Room", do Spotify, focado em conversas com fãs de esporte e salas de áudio ao vivo lançadas pelo Facebook para discutir sobre assuntos de interesse.