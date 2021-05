Fiocruz confirma chegada de IFA e garante vacinas até o final de junho

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou que receberá no próximo sábado (22), dois lotes de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção de 12 milhões de doses da vacina Aztrazeneca/Oxford, e garantiu entregas até a terceira semana de junho. O anúncio, porém, diminuiu a previsão inicial do ministério da Saúde, de cerca de 18 milhões de doses produzidas com a remessa.

No comunicado, a fundação também informou que interromperá a produção a partir da próxima quinta-feira (20), enquanto aguarda a chegada de insumos, mas que não prevê que a interrupção possa impactar entregas futuras.

"O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta", escreveu a Fiocruz, em nota.

O Instituto Butantan, o outro laboratório que produz vacinas no Brasil e que havia paralisado a fabricação pela falta insumos, deve receber lotes de IFA a partir da semana que vem. o instituto prevê a chegada no dia 26 de maio de 4 mil litros de insumos da China para a produção de cerca de 7 milhões de doses.

A fabricação havia sido suspensa na quinta-feira (13) da semana passada e a última entrega, de 1,1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, ocorreu um dia depois.