Bolsonaro lamenta morte de MC Kevin e relembra encontro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para lamentar a morte do músico MC Kevin, que caiu da da varanda de um hotel no Rio de Janeiro na noite do domingo (16).

"Fiz no início do ano uma partida de futebol na Vila Belmiro, Santos/SP. Entre os participantes o MC Kevin, o qual perdeu sua vida no dia de ontem. Que Deus conforte sua alma e ampare sua família e amigos", escreveu o presidente.

O trecho veio acompanhado de vídeo retirado do canal Mini Podcast, no qual MC Kevin é entrevistado e relembra a partida de futebol que jogou junto ao presidente. "Eu devia ter dado um carrinho nele, eu mosquei", ironiza o músico no começo do vídeo.

Ele também fala de brincadeiras do presidente no vestiário e do gol marcado por Bolsonaro na partida. Em um momento da entrevista, Kevin também relembra da recusa do mandatário a usar máscaras contra a covid-19 no vestiário.

O músico chega a falar em tom de brincadeira que o encontro seria a chance dele de matar Bolsonaro, mas emenda logo depois: "eu até que gosto dele depois que eu conheci ele. Ele é simpático".

Morte de MC Kevin

A Polícia Civil do Rio investiga se o funkeiro morreu ao tentar pular de uma sacada para outra do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os quartos ficam no quinto andar do edifício. Segundo essa versão, ainda não confirmada, Kevin teria ido para o quarto ao lado do que estava hospedado para participar de uma festa com amigos e teria ficado com medo da reação da mulher, Deolane Bezerra.

O relato consta em um vídeo que havia sido publicado por Anny Alves - passista do Acadêmicos do Tucuruvi, escola de samba paulistana, amiga de Kevin. "Depois do show, os meninos foram fazer (inaudível) no quarto, chamaram um monte de mulher e tal. O Kevin estava no quarto do lado, os moleques chamaram ele para ir para o quarto, trancaram ele lá, e fizeram uma brincadeira de mau gosto", contou Anny.

Outra versão, que também está sendo investigada, aponta que Kevin teria tentado pular da varanda para a piscina, que fica no pátio.