Governador do Amapá, Waldez Góes, é diagnosticado com covid-19

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), que teve teste positivo para covid-19 - (Foto: Divulgação/Governo do Amapá)

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi diagnosticado com covid-19, após exame ter dado positivo neste domingo (16). Por meio de suas redes sociais, Góes informou que está se sentindo bem e seguindo determinações médicas e protocolos sanitários.

Mesmo em isolamento, o governador afirmou que continuará trabalhando por meio virtual. "Estou bem, e seguirei as determinações médicas e os protocolos sanitários, permanecendo em quarentena. Vou continuar conduzindo as ações de combate à pandemia e proteção à vida utilizando as ferramentas de teletrabalho disponíveis", afirmou em mensagem no Instagram.

O governo do Amapá afirma que mantém todas as suas ações no combate à pandemia e reforça políticos a importância de cumprir as medidas de proteção à vida, que é a melhor ferramenta para conter o vírus.