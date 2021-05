19ª Semana Nacional de Museus terá programação virtual

A 19ª SNM (Semana Nacional de Museus) iniciou nesta segunda-feira (17) e seguirá até o dia 23 de maio. Promovida pelo Icom (Conselho Internacional de Museus) e o Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). A programação será em formato online em diferentes instituições e faz parte da celebração do dia internacional de museus comemorado na data de amanhã (18).

Em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, as instituições da capital, interior e litoral do estado de São Paulo deverão apresentar nesta semana muitas programações culturais.

O museu Catavento preparou um vídeo explicativo sobre o surgimento e a importância da data para o calendário museológico. O evento acontece hoje (17), pelo Instagram e Facebook da instituição, os interessados poderão assistir e ainda participar de um debate virtual.

A programação segue em todos os museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado. Amanhã (18), tem Luiz Gonzaga – Tradição e regionalismo na Casa das Rosas para discussão da figura do Rei do Baião e seu papel na difusão das tradições nordestinas. A atividade será realizada por videoconferência, das 19h às 21h.

Na Casa Guilherme de Almeida, a jornalista Marlene Laky oferecerá uma oficina para pessoas que buscam recuperar livros antigos. O curso terá carga horária de dez horas e acontecerá a partir de quarta-feira (19). A Biblioteca Itinerante da Casa Mário de Andrade quer ampliar o acesso do público à leitura e traz Jonatas Varela, diretor do projeto Prateleira de Quadrinhos, para um bate-papo com Fernanda Mazete, do Núcleo de Ação Educativa do museu Casa Mário de Andrade no dia 20 de maio, às 16h30.

E para encerrar a semana, o Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão, traz o som do DJ Meszo, que vai mostrar mixagens de músicas clássicas com batida eletrônica. A apresentação será gravada nos jardins do museu como uma forma de ocupar e reimaginar os espaços vazios. O show estará disponível nas redes sociais da instituição a partir das 11h no próximo domingo (23).

Confira a programação completa no site da Secretaria da Educação do estado.