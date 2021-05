Relator lê parecer favorável à reforma administrativa

O relator da reforma administrativa na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, Darci de Matos (PSD-SC), leu nesta segunda-feira (17) seu parecer favorável à admissibilidade da reforma administrativa.

A leitura é uma das etapas do andamento do projeto, que é uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional). Em seguida, a presidente da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF) atendeu pedido de outros deputados e concedeu "vista coletiva" do parecer, o que adia a votação.

Caso o projeto seja aprovado, será criada uma comissão especial para discutir o texto e fazer possíveis alterações de mérito na proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que pretende concluir a votação da PEC em plenário entre junho e julho.