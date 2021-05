Estão abertas inscrições para curso de língua portuguesa aos migrantes

A SME (A Secretaria Municipal de Educação) através do NEER (Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais), abre as inscrições para a formação do Projeto Portas Abertas: Português para Imigrantes. O curso é destinado aos professores de todos os níveis de ensino da rede municipal e DRE (Diretorias Regionais de Educação). Ao todo serão 150 vagas distribuídas em três turmas.

A iniciativa visa formar educadores que atuam em escolas municipais de São Paulo para lecionar língua portuguesa para migrantes com idade a partir de 18 anos que vivem na cidade. O curso tem carga horária de 20 horas, sendo 12h de estudos individuais a distância e 8h de encontros virtuais pela plataforma Microsoft Teams. Os candidatos podem se inscrever pelo site da SME e optar pelos períodos da manhã, tarde ou noite, enquanto houverem vagas disponíveis. As atividades da primeira turma iniciará no dia 24 de maio.

Os interessados ao curso deverão escrever uma justificativa para participação no projeto e preencher o formulário de inscrição online no site da SME a partir das 14h desta segunda-feira (17). Os servidores selecionados receberão e-mail de confirmação da área promotora.

O Projeto Portas Abertas: Português para Imigrantes, considera que as competências linguísticas são essenciais para que a população migrante usufrua de seus direitos, acesse os serviços públicos e o mercado de trabalho.