Os estudantes que acessaram a Página do Participante na manhã desta segunda-feira (17) para fazer o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) foram informados sobre as datas do período de inscrição no exame: entre os dias 28 de junho e 9 de julho.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ainda não publicou o edital com as datas do exame.