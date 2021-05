Itamaraty e bancada evangélica discutem Universal em Angola

Missionários são recebidos no Aeroporto de Guarulhos pelo bispo Edir Macedo - (Foto: Divulgação/Demetrio Koch - 12.05.2021)

A situação pela qual passa a Igreja Universal em Angola será discutida nesta segunda-feira (17), às 17h, entre deputados da Frente Parlamentar Evangélica e o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França.

Na semana passada, missionários da instituição no país africano foram deportados de maneira arbitrária, conforme atestam especialistas em direito internacional, e grande parte deles não tiveram nem sequer tempo de se despedir de suas famílias, sendo embarcados à força em avião apenas com a roupa do corpo.

Nos últimos anos, bispos e pastores da Universal vêm sofrendo violência e ameaças em Angola. Alguns religiosos atuavam no país há muitos anos.

Desde a última semana, 17 integrantes da Universal acabaram expulsos em ações de perseguição religiosa e política, que violam tratados internacionais e os direitos humanos. Conforme especialistas ouvidos pelo R7, o Ministério das Relações Exteriores falhou ao não ter uma ação direta no conflito.

A deportação dos brasileiros é fruto da tentativa de tirar a Universal de Angola. Um grupo dissidente de pastores trabalha de maneira ilegal para assumir controle do patrimônio da igreja construído durante anos.

Vale ressaltar que a Universal tem ações judiciais no país e representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no escritório das Nações Unidas, em Angola. Toda essa situação será debatida nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores.