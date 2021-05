Bancada evangélica e Itamaraty discutirão a Universal em Angola

Deputados da Frente Parlamentar Evangélica se reunirão, às 17hs desta segunda-feira (17), com Carlos Alberto Franco França, ministro do das Relações Exteriores, para discutir a situação pela qual passa a Igreja Universal em Angola.

Na última semana, pastores da Universal no país africano foram deportados de maneira arbitrária e muitos nem tiveram tempo de se despedir de suas famílias. Os missionários sofreram ameaças e violência nesse processo e vários deles trabalhavam em Angola já há muitos anos.

Ao todo, foram dezessete integrantes da igreja expulsos em ações de perseguição religiosa e política, que violam tratados internacionais e os direitos humanos. A deportação dos pastores brasileiros é uma decorrência da tentativa de tirar a Universal de Angola. Um grupo dissidente de pastores trabalha de maneira ilegal para assumir controle do patrimônio da igreja construído durante anos.

A Universal tem ações judiciais no país e representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no escritório das Nações Unidas, em Angola. Toda essa situação será debatida nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores.