Carne e creme dental são os vilões do orçamento das famílias

Levantamento mensal feito pelo Procon-SP e Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) revela alta de 1,66% no valor da cesta básica do paulistano. O preço médio passou de R$ 1.013,66, em março, para R$ 1.030,47, em abril. A carne (foto) continua sendo a grande vilã do orçamento das famílias. Clique nas imagens acima e veja mais.

De março para abril, o valor do corte da carne de primeira passou de R$ 39,58 para R$ 43,11; a alta foi de 8,92%. A carne de segunda também registrou aumento, de R$ 33,28 para R$ 34,19; com variação de 2,73%.





O valor do quilo do frango registrou variação de 2,42%, entre março e abril de 2021; passou de R$ 8,67 para R$ 8,88.

O óleo de soja (900 ml) subiu de R$ 7,31 (março) para R$ 7,49 (abril) registrando alta de 2,46%.

O preço do quilo do alho, presente no tempero da maioria dos lares brasileiros foi de R$ 28,96 (março) para R$ 29,70 (abril), alta de 2,56%

O preço médio do litro de leite UHT subiu 1,43%; passou de R$ 3,50 para R$ 3,55, entre março e abril de 2021. Apesar de a fraca demanda interna, os preços do leite UHT aumentaram, devido ao avanço da entressafra; à disputa entre as indústrias de laticínios para obtenção de matéria-prima; e, à elevação dos custos de produção (os insumos tiveram forte alta com

a desvalorização do real frente ao dólar).



O preço médio do pão de forma (500g) também registrou alta em abril. Passou de R$ 4,92 (março) para 5,04 (abril), ou seja, uma elevação de 2,44%.

O grupo de higiene pessoal também pesou no orçamento do paulistano em abril. A elevação foi de 3,83%. As maiores elevações ocorreram nos seguintes itens: absorvente (5,67%), papel higiênico (5,26%), creme dental (3,00%), sabonete

(1,96%) e desodorante (1,50%)