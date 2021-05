Cursos EAD: Confira 7 dicas em como escolher a graduação e pós

1- Métodos de avaliação de aprendizagem: Mesmo para o ensino a distância, o MEC(Ministério da Educação) exige que todas as avaliações no final de cada semestre sejam realizadas presencialmente no local. Com a pandemia de covid-19 pode haver alterações para cada instituição de ensino. Além disso, dependendo do curso, o estudante precisa se informar sobre as atividades obrigatórias, como estágios e atividades com horas complementares. "Antes de considerar o curso, o estudante deve ficar atento aos métodos de avaliação"