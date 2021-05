Diretor diz que mercado recebeu bem novo índice para venda de gás

O diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa Lima e Silva, disse hoje (14), que o mercado recebeu de forma bastante positiva o anúncio de novos contratos de gás indexados pelo índice conhecido como Henry Hub, dos Estados Unidos, embora as modalidades indexadas ao preço do petróleo tipo Brent ainda continuem em vigor. O Henry Hub é considerado mais estável, com menor oscilação e diretamente relacionado ao produto. A nova alternativa entrou em vigor no dia 3 deste mês.

O diretor explicou que desde outubro de 2020 a companhia vem dialogando com seus clientes. Nessas conversas, Lima e Silva disse que a Petrobras percebeu o desejo dos clientes de ter a possibilidade de formarem seus portfólios com as diferentes indexações para permitir que construam um portfólio balanceado de produtos e, a partir daí, tenham previsibilidade maior em relação ao consumo de gás natural, em termos de precificação.

Segundo Rodrigo Costa, foi dentro desse conceito que a Petrobras anunciou ao mercado a ampliação do conjunto de produtos, que vão permitir não só a questão da indexação, mas uma flexibilidade temporal - se são produtos de curto prazo, de seis meses; de médio prazo, de um ano a três anos; e com prazo mais dilatado, de quatro anos, além de características de flexibilidade diferenciada.

No momento, a empresa está conversando com diversas indústrias para, efetivamente, ter uma carteira concretizada com diferentes produtos no mercado, informou o diretor.