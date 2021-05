Primeiro satélite de madeira do mundo será lançado ainda este ano

Uma empresa finlandesa planeja colocar em órbita o primeiro satélite de madeira no mundo, para testar a adequabilidade do material para uso em condições extremas. O WISA WOODSAT, que visa reduzir o impacto ambiental mede apenas 10 x 10 x 10 cm. "Nós vamos enviar este satélite da Nova Zelândia com o lançador Electron da Rocket Lab ainda este ano. E quanto este satélite for enviado ao espaço, será lançado neste tipo de configuração. Esta é uma unidade CubeSAT, como costumamos chamá-la. Essas antenas serão armazenadas assim. Portanto, lá no espaço isso vai abrir. Também temos esta câmera selfie, que se estende a partir dali”, destacou Jari Mäkinen, diretor de segurança da Arctic Astronautics.