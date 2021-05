Presidente do Inep afirma "que definirá data do Enem neste mês"

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas Ribeiro, informou em uma reunião com o CNE (Conselho Nacional de Educação) que "definirá data do Enem neste mês".

Na última terça-feira (11), o Inep, responsável pela aplicação do Enem, publicou uma portaria com as metas do instituto para 2021 no Diário Oficial da União, sem, no entanto, explicar como será a aplicação do Enem.

Questionado sobre a aplicação do exame por membros do CNE, Ribeiro deu o exemplo do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que na dúvida se seria aplicado ou não "ele foi definido recentemente", justificou. "Tivemos a questão orçamentária e o Enem está nesse processo de planejamento, não tinha como eu assinar algo sem ter esses alinhamentos prévios e neste mês vamos definir a data do Enem."

E destacou que "todos os servidores do Inep estão engajados para que o Enem ocorra neste ano, mas temos variáveis sensíveis que estamos alinhando junto ao MEC (Ministério da Educação)."

Na portaria, o Inep descreve como meta o "planejamento e preparação técnica do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)", mas não traz informações sobre a aplicação. De acordo com os dados do MEC, a aplicação do Enem envolve 400 mil pessoas em todo o país e em 2020 o exame foi aplicado em 14 mil pontos diferentes.

Após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2021, o MEC (Ministério da Educação) sofreu um corte de recursos e congelamento de R$ 2,7 bilhões, que atinge as verbas discricionárias da pasta. O impacto foi sentido em todas as instâncias da pasta; as universidade federais perderam R$ 1 bilhão do orçamento e correm o risco de paralisarem as atividades no próximo semestre.