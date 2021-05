Bolsonaro repete filho Flávio e dispara contra Renan: 'Vagabundo'

Durante evento em Maceió (AL) para entrega de unidades habitacionais a famílias de baixa renda, nesta quinta-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro disparou contra o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), que é do estado nordestino. O chefe do executivo repetiu o xingamento do filho, Flávio Bolsonaro, classificando o parlamentar de "vagabundo" e acrescentou ofensas como "picareta" e "traido".

"Todos temos uma missão nessa Terra. Agradeço a Deus pela minha segunda vida. E também a ele, que pelas mãos de muito de vocês, me colocou à frente do Executivo. Não vai ser fácil, sabemos, porque tem sempre alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem no nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI", afirmou Bolsonaro, que foi aplaudido pela plateia presente no evento.

"Um recado que eu tenho para esse indivíduo. Se quer fazer um show querendo me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira", desafiou o presidente.