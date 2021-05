Prévia do PIB tem 11ª alta seguida e segue acima do nível pré-pandemia

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), que sinaliza uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), avançou 1,59% em março em comparação ao mês anterior. É o 11º mês consecutivo de alta, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira (13) pelo BC (Banco Central).

Com o novo crescimento, o indicador alcançou os 145,24 pontos na série dessazonalizada (livre de influências) e se manteve acima do patamar de março do ano passado (134,64), último mês sem os reflexos da pandemia do novo coronavírus no cenário econômico nacional.