Confira os produtos e serviços que foram os vilões da inflação em abril

Pressionada pela alta nos preços dos produtos farmacêuticos, a inflação de abril ficou em 0,31%, abaixo da registrada em março (0,93%). Com isso, o índice acumula alta de 2,37% no ano e de 6,76% nos últimos 12 meses. Em abril de 2020, a variação havia sido de -0,31%. Os dados são do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Clique nas imagens acima e veja outros vilões

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS: o grupo de alimentação também sofreu reajustes em abril: carnes (1,01%), leite longa vida (2,40%), frango em pedaços (1,95%) e o tomate (5,46%) tornaram a alimentação no domicílio (0,47%) mais cara do que no mês anterior. Isso explica a alta de 0,40%. As carnes, que acumularam alta de 35,05%, nos últimos 12 meses, tiveram seus preços aumentados em abril devido, principalmente, à inflação de custos por causa da ração animal