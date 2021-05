Novo lote com 628.290 doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil

Um novo lote da vacina contra a covid-19 da Pfizer chegou na noite desta quarta-feira (12) ao Brasil. A remessa com 628.290 doses do imunizante foi desembarcada no aeroporto de Viracopos, interior do estado de São Paulo. Somadas às entregas anteriores, são pouco mais de 2,2 milhões de doses desde 29 de abril, data da chegada do primeiro lote.

As doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Com a suspensão da imunização de grávidas com a vacina da Oxford, as doses da Pfizer e da CoronaVac serão as responsáveis por manter a imunização deste grupo, um dos mais vulneráveis à covid-19.

Nesta terça-feira (11), o governo começou a distribuir 1,1 milhão de doses da vacina. Todos os estados e o Distrito Federal receberão o imunizante de forma proporcional e igualitária para repassar às suas capitais.

A logística de distribuição das doses da Pfizer foi montada levando em conta as condições de armazenamento do imunizante. No Centro de Distribuição do ministério, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, as ampolas ficam armazenadas a uma temperatura de -90°C a -60°C.

Ao serem enviadas aos estados, as vacinas estarão expostas a temperatura de -20°C. Nas salas de imunização, onde a refrigeração é de 2 a 8°C, as doses precisam ser aplicadas em até cinco dias.

Por isso, as doses serão aplicadas exclusivamente nas capitais do Brasil, para prevenir possíveis prejuízos no armazenamento das doses. O intervalo entre a primeira e segunda doses será de três meses, por determinação do Ministério da Saúde.

A entrega faz parte do contrato de 100 milhões de doses que serão entregues ao longo de 2021 para o Brasil. Conforme o acordo, o Brasil ainda deve receber mais 1,3 milhão de doses em maio. Em junho serão mais 12 milhões, seguidas de outras 84 milhões que estão previstas para o terceiro trimestre de 2021.

Contudo, o Ministério da Saúde afirma que já assinou novo contrato para mais 100 milhões de doses e que aguarda a assinatura do laboratório. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em evento nesta terça-feira (11) que 30 milhões de doses serão entregues em setembro e as demais 70 milhões até o final do ano.