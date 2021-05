Wajngarten: campanha contra quarentena saiu sem autorização

O ex-secretário Especial de Comunicação do governo federal Fabio Wajngarten afirmou nesta quarta-feira (12), na CPI da Covid, que a campanha veiculada pela secretaria no começo da pandemia, em março de 2020, com o slogan "O Brasil não pode parar", saiu sem a autorização do próprio governo.

Segundo o secretário, a campanha ainda estava em estudos, mas foi divulgada, antes da aprovação, por engano. A campanha, lançada no dia 25 de março no ano passado, pregava a volta dos brasileiros ao trabalho e minimizava a possibilidade da covid-19 matar jovens e pessoas sem comorbidades.

"A quase totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger estas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco, com todo cuidado, carinho e respeito. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. Vamos, com cuidado e consciência, voltar à normalidade", dizia uma das publicações do governo federal.