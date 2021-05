Bola de fogo é vista cruzando o céu de Minnesota, nos EUA

Uma bola de fogo foi vista cruzando o céu de Minneapolis-Saint Paul, área urbana no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, por volta das 3h (horário local) de domingo (9). As informações são do portal Space.com.

Segundo o site da American Meteor Society (Sociedade Americana de Meteoros, em português), moradores de Minnesota e outros três estados norte-americanos — Dakota do Norte, Dakota do Sul e Winsconsin — enviaram, juntos, 39 relatórios sobre o fenômeno, incluindo seis vídeos e uma foto.

Nos registros, feitos em sua maioria por câmeras de vigilância doméstica, é possível visualizar um rastro brilhante seguido por uma sequência de explosões de cor azulada e esverdeada que iluminam o entorno.

Em 16 de dezembro do ano passado, quando uma bola de fogo foi vista cruzando o céu do interior de São Paulo, o diretor técnico da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), Marcelo Zurita, explicou ao R7 o que define uma bola de fogo.

Também chamados de "fireballs", eles são meteoros que terminam de forma explosiva, ou ainda, aqueles mais luminosos que o planeta Vênus, um dos astros mais brilhantes do Sistema Solar.

Veja alguns dos registros da bola de fogo reportados a American Meteor Society:

*Estagiária do R7 sob supervisão de Patrícia Junqueira